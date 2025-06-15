Дайнеко планирует необычное свадебное путешествие

Виктория Дайнеко не так давно вышла замуж. Свадьбу отпраздновали тихо, в узком кругу близких людей. А вот медового месяца со свадебным путешествием пока не было, пишет

«Московский Комсомолец».

Певица объяснила журналистам, что они с супругом Беркели Овезовым настолько заняты, что не смогли выбрать время. Но путешествие обязательно состоится.

«Когда у нас будет время, тогда и поедем. На самом деле, мы - люди, которые очень много думают о работе, и пока у нас слишком большие амбиции, и очень много планов, поэтому отдых у нас не на первом месте», - рассказала Виктория.

Молодожены не собираются ни в Турцию, ни на Мальдивы.

При этом супруги уже примерно решили, каким будет это путешествие. И это вовсе не Мальдивы и не Дубай. Они мечтают поколесить по российским просторам. Тем более, что и она и супруг – большие любители ездить за рулем.

«Я бы села в автомобиль и просто устроила бы милое романтичное путешествие на автомобиле. Возможно, удастся найти какой-нибудь хороший дом на колесах в аренду и просто уехать в какое-нибудь красивое место, например, в Карелию, где восхитительная природа, но не самые удобные отели», - сообщила певица.

Недавно Виктория Дайнеко призналась, что намерена перестать пить алкоголь. Не то чтобы певица ранее увлекалась спиртным, но профессия предполагает посещение фуршетов, где подают шампанское и другие напитки. Но это уже не приносит былого удовольствия.