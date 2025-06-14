Рэпер Smokepurpp едва не лишился штанов во время концерта в Москве

Американский рэпер Smokepurrp, чей совместный концерт с Lil Pump'ом в эти минуты проходит в «МТС Live Холле» в Москве, вышел к российским поклонникам в розовой шапке-ушанке и с первых минут завоевал симпатию зрителей, произнеся почти без акцента «Привет!». Публика отреагировала доброжелательными возгласами, после чего 28-летний рэп-исполнитель без лишних слов перешёл к выступлению.

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И вот здесь собравшимся пришлось попереживать. Стоило артисту начать двигаться, штаны заскользили вниз, передаёт корреспондент Super из концертного зала. Омар Джеффри Пинейро (настоящее имя рэпера) успел подхватить их за ремень прежде, чем они достигли колен.

Однако исполнителю хита Audi и дальше пришлось то и дело подхватывать одежду, норовившую сползти. В некоторые моменты брюки действительно оказывались почти на уровне коленей.

Ранее Mash сообщил, что Smokepurpp и Lil Pump прилетели в Москву накануне концерта и успели провестив вечер в клубе под хиты Шамана и песню Татьяны Картунковой «Матушка Земля».