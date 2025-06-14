Актер Сергей Мигицко с фингалом зачитал стихи на кикбоксерском поединке
Петербургский актер Сергей Мигицко появился на турнире по кикбоксингу К-1 "Ультиматум удара" в необычном образе — с фингалом под глазом. Как сообщает "МК в Питере", артист в шляпе и с сумкой вышел на ринг для чтения стихов.
Как оказалось, на самом деле актера никто не бил, фингал был нарисованным.
Традиция приглашать актеров для поэтических выступлений перед боями существует на этом мероприятии давно, отмечает издание. Вместе с Мигицко в этот вечер стихи читали Анна Мигицко, Николай Иванов, Антон Момот, Маша Срогович, Андрей Вергелис и Иван Батарев.