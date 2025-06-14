Актер Сергей Мигицко с фингалом зачитал стихи на кикбоксерском поединке

Петербургский актер Сергей Мигицко появился на турнире по кикбоксингу К-1 "Ультиматум удара" в необычном образе — с фингалом под глазом. Как сообщает "МК в Питере", артист в шляпе и с сумкой вышел на ринг для чтения стихов.

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Как оказалось, на самом деле актера никто не бил, фингал был нарисованным.

Традиция приглашать актеров для поэтических выступлений перед боями существует на этом мероприятии давно, отмечает издание. Вместе с Мигицко в этот вечер стихи читали Анна Мигицко, Николай Иванов, Антон Момот, Маша Срогович, Андрей Вергелис и Иван Батарев.