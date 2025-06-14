Гузеева превратилась в блондинку

Лариса Гузеева недавно демонстрировала поклонникам себя в изменившемся образе – со странным мелированием и светлыми бровями. Но после того, как на нее обрушился шквал критики, телеведущая предпочла вернуться к своему привычному виду – с темными волосами и бровями, пишет издание thevoicemag.

Однако накануне Гузеева вновь решила поэкспериментировать с внешностью. Она выложила снимки из гримерки – теперь Лариса стала блондинкой

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«Я не буду расшифровывать и объяснять, это точно не для программы "Давай поженимся!". А все-таки основная моя профессия — артистка театра и кино, поэтому к этому надо возвращаться, так сказать. Кто на что учился!» — сказала она.

При этом менять снова цвет волос телеведущая не стала – чтобы не травмировать их.

«По-моему парик удачный», — сообщила звезда.

Ранее Лариса Гузеева объявила о завершении съемок очередного цикла передачи "Давай поженимся!", выходящей в эфир.