Иноагент Лёва Би-2 поддержал удары Израиля по Ирану

Иностранный агент Егор Бортник* (известный как Лёва Би-2) в своих соцсетях поддержал удары Израиля по Ирану.

Он в своих соцсетях написал, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи допустил ошибку. Соответствующий пост он сопроводил снимком льва с флагом Израиля.

Эрдоган высказался об ударах Израиля по иранским ядерным объектам

Ранее постпред Израиля при ООН Дани Данон сообщил, что в стране продолжат действовать против Ирана «любой ценой».

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.