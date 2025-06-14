Названы уехавшие из России актеры, оказавшиеся в данное время в Израиле

Журналисты перечислили имена российских звезд, перебравшихся временно или насовсем в Израиль. Теперь им приходится жить под бомбежками, пишут news.ru

Российская актриса Анастасия Цветаева уже давно живет в израильском городе Герцлия недалеко от Тель-Авива. В микроблоге она призналась, что с мужем и тремя детьми провали вечер и ночь в бомбоубежище.

Актриса Варвара Шмыкова эмигрировала из России после начала СВО. Звезда сериала «Чики» написала в социальных сетях, что вчера вместе с мужем и маленьким сыном пережила самую страшную ночь в своей жизни.

Кириллу Сафонову, который сейчас обосновался в Тель-Авиве, исполняется 52 года. В честь дня рождения он пригласил поклонников на показ короткометражки 21 июня. Он хвастался, что все билеты на премьеру уже проданы, но в нынешней ситуации мероприятие под угрозой отмены.

Бондарчук обратился к Алиеву

Также могут не выступить в Израиле и заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте, у которой запланирован концерт на 12 июля, Максим Виторган и Виктория Толстоганова, которые гастролируют со спектаклем «Громкие», лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич* и многие другие.

А в это время российские власти начали эвакуацию своих граждан из Ирана. К настоящему моменту ирано-азербайджанскую границу пересекли 14 россиян из первой группы и 56 – из второй. Всего в состав последней входят 88 человек, включая режиссера Федора Бондарчука и актера Никиту Кологривого.

*Признан иноагентом в РФ.