Жигалова объяснила поведение Натана на съемках желанием прославиться

Ведущая шоу «Алена, блин!» Жигалова высмеяла скандальное поведение Natanа на шоу «Звезды в джунглях». Журналистка считает, что не слишком известного певца кто-то научил, как можно стать известным. Об этом рассказывает издание thevoicemag.

«Давайте прямо говорить, Натан — не самый популярный и мощный артист Black Star. И ему наверняка сказали: "Давай, хоть на реалити засветишься, кто-то тебя там узнает, какие-то концерты пойдут, какие-то песни". Он за этим туда приехал. И в результате все вообще забыли, что он что-то поет. Кто-нибудь помнит, что Натан поет, какие-то его хиты? Никто не помнит, все помнят только его приключения в кустах. Лерчек, Бьянка», — сказала Алена.

Ранее Natan рассказал, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». По словам артиста, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант заявлял, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное». Сама Чекалина призналась, что не знала о браке Мирова.