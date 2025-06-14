Создатель «Миража» выиграл суд у Суханкиной и готовит очередные иски

Андрей Литягин, продюсер, создатель и композитор группы «Мираж» выиграл очередной суд по случаю концерта Суханкиной в Волгограде 7 января 2024 года.

Суд признал нарушение авторских прав со стороны Суханкиной и теперь певица должна будет выплатить пострадавшему миллион триста тысяч рублей, пишет «Московский Комсомолец».

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов прокомментировал ситуацию. Как оказалось, Суханкина в последние восемь лет исполняла произведения Литягина, не выплачивая никаких авторских отчислений.

«Маргарита со своим менеджментом придумала схему, по которой они якобы создали сложный объект и назвали его театрализованным шоу. По закону за определенные виды сложных объектов один раз права покупаются у правообладателя, и за них больше платить не надо. Но здесь ситуация такая, что никакого сложного объекта они не создали. Это уже третий подобный иск, который выигрывает Андрей Литягин. Сейчас в судах рассматривается еще восемь аналогичных исков к организаторам концертов Суханкиной и готовится как минимум еще несколько десятков. Общая сумма претензий у Андрея Литягина составляет 38 миллионов 400 тысяч рублей», - объяснил Горбашов.

Ранее певица Маргарита Суханкина прокомментировала слухи о планах снять фильм про группу «Мираж». Она отметила, что создателям картины придется обратиться к ней в случае использования песен – иначе исполнительница может подать в суд.