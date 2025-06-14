Ваенга объяснила, почему молодежи нужно слушать группу «Любэ»

По словам Елены Ваенги, в песнях группы группы — патриотизм, уважение к истории страны, а также любовь и дружба. На праздновании Дня России на Красной площади певица призвала молодых слушать группу «Любэ», потому что в текстах песен - «правильные слова», обозначающие правильные ценности, пишет 5 Канал.

«Если будут слушать и уже слушают — я очень рада. Это хотя бы слова, музыка. Там слова правильные», — сказала Ваенга.

Группа «Любэ» — это воплощение патриотического духа. Причем они продвигали эту тематику задолго до того, как это стало трендом. Группа начала выступать на «Рождественских встречах». Алла Пугачева тогда предложила Расторгуеву выйти на сцену в военной форме, и это на долгие годы стало его визитной карточкой.