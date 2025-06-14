Чехова показала, как отдыхает в Турции

Анфиса Чехова с сыном Соломоном и возлюбленным Александром Златопольским улетела на отдых в теплые края. Они проводят отпуск в турецком Белеке.

В микроблоге телеведущая выложила фотоотчет о романтических каникулах. На одной из фотографий Златопольский поднял на руки возлюбленную. Анфиса с нежностью целует любимого. Об этом пишет издание thevoicemag

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«Меня не нужно всю жизнь носить на руках. Меня нужно подхватить, если я буду падать», — сообщила Анфиса.

Впервые Чехова заговорила о новых отношениях в начале мая. Тогда ведущая улетела отдыхать на Бали и опубликовала интригующие видео, благодаря которому стало понятно, что она в отпуске не одна, а в компании нового возлюбленного.

Стало известно, что Анфиса Чехова вот уже девять месяцев встречается с актером и продюсером Александром Златопольским.