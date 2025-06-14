Аврора Киба принимает участие в шоу «Мастер игры». В очередном выпуске телепередачи она поскандалила с певицей Марго Овсянниковой.

Конфликт произошел на фоне того, что публике якобы стало известно о появлении Лепса на красной дорожке с другой девушкой, пишет СтарХит.

Марго заявила Авроре:

«Я узнала, птичка донесла, что Григорий Лепс вышел на дорожку с какой-то девушкой. И поэтому снова появился вопрос: ты действительно с ним встречаешься или нет?»

Аврора тут же накинулась на оппонентку.

«Значит так. Если ты еще раз откроешь свой рот и начнешь делать то, что ты делаешь, не только по отношению ко мне, а по отношению ко всем людям, которые тут сидят, я буду общаться по-другому с тобой!»

Марго пыталась задать еще какие-то вопросы, но в словесной перепалке Киба явно выигрывала. Она высказала предположение, что Овсянникова пришла на шоу потому, что ее жизнь никому на интересна. А за Кибой публика внимательно следит. Завершило скандал заявление Кибы о том, что у Марго плохая репутация.

Ранее Григорий Лепс рассекретил свои отношения с Авророй Киба и подтвердил намерение жениться на девушке. При этом артист отметил, что для него первостепенное значение имеет венчание. И высказался о том, что хотел бы сыграть свадьбу летом. Правда, Григорий Викторович год уточнять не стал.