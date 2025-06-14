Гордон предрекла Седоковой безрадостное будущее

Екатерина Гордое вспомнила, как когда-то Анна Седокова разрушила ее брак с адвокатом Сергеем Жориным. Пока Екатерина лежала в больнице на сохранении беременности, у певицы был роман с ее мужем. Вернувшись из больницы домой, Гордон обнаружила там вещи Анны, пишет «Комсомольская Правда». «Комсомольская Правда».

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«Я в тот момент как сильно раненый человек не смогла на это закрыть глаза, и поэтому позволяла себе довольно жесткие высказывания в ее адрес», - призналась Гордон.

Но по прошествии времени и после истории с Тиммой Екатерина стала Анне даже сочувствовать, поскольку та выбрала путь саморазрушения.

«Сейчас я ей больше сочувствую. Даже не столько из-за Яниса Тиммы, потому что чисто человечески какая-то доля вины на ней есть, потому что я знаю, о чем были последние переписки Яниса. Но я ей сочувствую не поэтому, а потому что она вообще выбрала такой путь. В наших профессиях можно стариться, мы другим ценны. Мы не боимся морщин, а в некоторых профессиях ты старишься, теряя эту профессию. Целая инфраструктура на тебя работает, пластические хирурги, ты сиси показываешь, говоришь: «Я еще могу, могу, могу»… Но это страшно. Это такая степень недолюбленности и поганого к себе отношения, что ты выбираешь такой путь. А что дальше, когда сиси уже завянут? Я, когда это осознала, поняла, что я должна оставить обиды, потому что она сама по себе очень обиженный человек, очень несчастный», - сказала Екатерина.

Ранее Маргарита Гаврилова, адвокат семьи скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, рассказала, что бывшая жена спортсмена Анна Седокова еще до свадьбы обманула его, сказав, что находится в положении.