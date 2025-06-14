Певица Маша Распутина резко ответила на нелицеприятные слова коллеги по цеху Виктора Салтыкова в свой адрес. В разговоре с корреспондентом URA.RU она выразила удивление его поведением. В недавней программе «Секрет на миллион» он внезапно заявил, что Маша, которая на протяжении нескольких сезонов входила в состав жюри проекта «Суперстар», «не догоняет по времени».

Маша Распутина откровения Салтыкова по телевизору не смотрела. Поэтому для нее новость о том, что Виктор позволил себе такое сомнительное высказывание в ее адрес, стала большим удивлением.

«Кого я не догоняла? — удивилась Мария. — Его, что ли? Я ему одни высшие балы ставила! Он ку-ку, что ли?»

Певица говорит: она не понимает, почему Салтыков стал высказываться в таком ключе. Никаких конфликтов на съемочной площадке у них с ним не происходило.

«Что с ним случилось? — удивляется Распутина. — Он же вроде нормальный. Мы с ним всегда уважали друг друга. В чем дело? Что с ним произошло?»

Распутина говорит: в свое время из-за поддержки Салтыкова ей даже пришлось столкнуться с критикой. По словам супердивы, далеко не всем, в том числе и членам жюри проекта, нравилось, что она ставит Виктору высокие баллы.

«Я ему пятерки ставила, десятки, — продолжает артистка. — Меня даже из-за этого ругали. Говорили: „Вы зачем ему завышаете оценки?“.

К слову, на проекте Распутину называли самым добрым членом жюри. Певица практически всегда ставила участникам высшие баллы.

Напомним, на днях стартовали съемки очередного сезона проекта. На сей раз за звание «Суперстара» будут сражаться вокально-инструментальные ансамбли и группы. Серьезных перестановок в составе членов жюри, о которых говорилось после скандала с участием Азизы и Кудрявцевой в финале прошлого сезона, не произошло.

Единственным новшеством стало появление в составе жюри Ирины Понаровской, для которой «Суперстар» стал дебютом. Певица комфортно влилась в уже состоявшийся коллектив и каждый раз удивляет на съемках новыми образами. Предполагается, что новый сезон «Суперстара» на ТВ покажут осенью.