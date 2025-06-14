Елена Воробей показала красавицу дочь

Софии, дочери Елены Воробей, уже 22 года. Елена выложила в микроблог совместную фотографию.

Дочь заслуженная артистка России растила сама. Отцом Софии был некий бизнесмен из Санкт-Петербурга по имени Игорь, который никогда не жил с ними вместе и не платил алиментов, а в 2016 году умер в результате несчастного случая. Елена на наследство для дочери не претендовала, пишет Экспресс Газета

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София учится в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, но часто навещает маму в Москве.

Ранее Елена Воробей рассказала об операции, которую перенесла ее дочь.