Кологривый в числе других россиян эвакуирован из Ирана в Азербайджан

Никита Кологривый оказался среди россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан.

Часть граждан России, вывезенная в Баку из Ирана, отправится в Москву в субботу, 14 июня. Следующая группа улетит чуть позже. В частности, в Иране находилось довольно много российских артистов. Среди них – съемочная группа сериала «Трудно быть богом» режиссера, актера и продюсера Федора Бондарчука. Об этом информирует RT.

С российскими гражданами все в порядке и вскорости все они вернутся на родину, передает РИА Новости.

«90 человек группы, все живы и здоровы. Все сейчас переходят границу, часть из них улетит сегодня, часть останется в Баку и улетит чуть позже. Мы все немного устали», — сказал Бондарчук.

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Помимо съемочной группы эвакуируются представители Большого симфонического оркестра имени Чайковского и государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка».