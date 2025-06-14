Ведущая Регина Тодоренко впервые подтвердила третью беременность в день своего 35-летия. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Регина Тодоренко снялась в белоснежном мини-платье в свой день рождения. Артистка перечислила моменты в карьере и личной жизни, какими гордится больше всего.

«За эти годы я прыгала с водопада Виктория, погружалась на дно океана и однажды посадила самолет. Я побывала в 109 странах, покорила гималайскую вершину, получила ТЭФИ, взяла тысячу интервью, озвучила оскароносный «Энканто», записала музыкальный альбом. Вела шоу и строила шалаши в джунглях. И знаете, все, что я перечислила выше, — это, конечно, красиво и очень важно. Но если бы пришлось оставить только одно слово, то, без раздумий, это слово было бы «семья». Мне 35, и скоро нас будет пятеро!» — написала она.

До этого Регина Тодоренко призналась, что хотела скрывать беременность до своего 35-летия. Артистка приехала на торжество в честь годовщины свадьбы Натальи Подольской и Владимира Преснякова в обтягивающем платье, подчеркнувшем ее округлившийся живот.

Знаменитость состоит в браке с певцом Владом Топаловым. Супруги официально зарегистрировали отношения в 2018 году за несколько недель до рождения первенца. Пара воспитывает двоих сыновей: шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава.