Offset отменил концерт в Москве из-за закрытия воздушных пространств

Американский рэпер Offset не сможет выступить в Москве 14 июня из-за массовой отмены авиарейсов, вызванных эскалацией конфликта между Ираном и Израилем, сообщили организаторы.

Американский рэпер Offset (Киари Кендрелл Сифус) не сможет выступить в Москве 14 июня из-за массовой отмены рейсов и закрытия воздушных пространств после конфликта между Ираном и Израилем, передает ТАСС. Организаторы концерта Say Agency сообщили, что остальные участники шоу – Richie Wess, SmokePurpp и Lil Pump – уже прибыли в столицу и выступят в МТС Live Холле согласно расписанию.

Генеральный директор Say Agency Анна Субчева пояснила: «К сожалению, произошел мировой конфликт, и мы все стали его свидетелями. Это существенно повлияло на логистику между многими странами. <…> Так как в шоу принимают участие еще три других артиста, которые успешно добрались до Москвы, мы оказались в ситуации, когда нам придется провести шоу без Offset».

По словам Субчевой, российская сторона предпринимала все возможные меры, чтобы Offset смог прилететь, однако это оказалось невозможным. Возврат билетов доступен с 16 июня по 30 июня 2025 года в месте приобретения.

Offset – известный рэп-исполнитель родом из Лоренсвилла, штат Джорджия. В 2008 году он стал одним из основателей группы Migos, распавшейся после гибели Takeoff в 2022 году. Артист выпустил два сольных альбома – Father of 4 и Set It Off.

Ранее организаторы перенесли концерт американского рэпера Offset в МТС Live Холле с 26 апреля на 14 июня 2025 года.