Стас Михайлов объяснил, почему иностранцам сложно понять Россию

Стас Михайлов на праздновании Дня России на Красной площади пообщался с журналистами и рассказал, что мероприятие получилось замечательным.

«Нет ощущения, что молодежь сама по себе, а взрослые сами по себе. Здесь все говорят на одном языке. На языке нашей страны», — поделился Михайлов.

По словам артиста, он побывал во многих государствах, однако Россия — уникальная страна. Да, русских не везде любят – и причина этому - сложная для понимания русская душа, пишет 5 канал.

«Сила нашего народа в непонятной для всех нашей душе. Вот она настолько непонятна всем, что нас за это не любят. Но нас терпят и боятся. Это не плохо. Это хорошо. Потому что Россия была, есть и будет. Потому что с ней Бог. Россия, с нами Бог!» - заявил Михайлов.

Ранее в одном из своих интервью Михайлов рассказывал, что в начале карьеры, когда у него не было достаточного количества финансовых средств, родители предлагали ему продать квартиру, чтобы сын снял клип.