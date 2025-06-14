Гордон резко ответила Брухуновой на слова о паленых сумках

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова постоянно оказывается в центре скандалов. Один из последних разгорелся из-за осуждения женщин, которые носят поддельные сумки. Позиция Татьяны возмутила юриста Екатерину Гордон. Экс-супруга Александра Гордона объяснила, почему эмоционально отреагировала на высказывание директора Театра миниатюр.

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Екатерина пояснила, что очень маленький процент россиянок может себе позволить подлинные сумки. Поэтому слова Брухуновой показались ей неуместными.

«Это тот случай, когда невозможно не отреагировать на пафос, высокомерие и лицемерие в одном флаконе. Я помню свои нищие времена, когда у меня не было денег на сумочку, но мне хотелось тоже похвастаться, пойти куда-то и что-то там прикупить», — сказала Гордон в эфире шоу Елены Ханги.

Юрист не понимает, почему человек, дорвавшийся, скорее всего, до чужих денег учит других жизни. По мнению Екатерины, если женщина нашла отличную подделку, она может взять и выйти с ней в свет. В этом нет преступления, уверена Гордон.

Екатерина призналась, что у нее есть поддельные сумки и обувь, но это нисколько ее не смущает. Недорогие туфли нужны Гордон для выступлений на сцене с Лерой Кудрявцевой. Юрист добавила, что у нее «нет старого дедушки, который денег отвалил»: все вещи она покупает себе самостоятельно.

«И что? И ты меня еще будешь понукать этим?», — обратилась Гордон к Брухуновой.

Ранее жена Петросяна похвасталась подарком от супруга. Юморист подарил ей букет пионов и записку с признанием в любви.