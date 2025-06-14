Скандал из-за одиозного заявления молодой жены Евгения Петросяна по поводу того, какие сумки можно носить российским женщинам, до сих пор не затих.

Брухунова осудила девушек, которые не могут позволить себе купить фирменные сумки Hermes за миллионы рублей и носят подделки. Татьяна посоветовала им не позориться и «не носить паль». Об этом пишет «Комсомольская Правда».

В шоу «В гостях у Ханги» Гордон резко отчитала супругу 79-летнего Евгения Вагановича.

«Это тот случай, когда невозможно не отреагировать на пафос, высокомерие и лицемерие в одном флаконе. Я не очень понимаю, почему дорвавшийся до каких-то, чужих, скорее всего, средств человек учит российских женщин, что им можно делать, а что нет», - возмутилась звездный юрист.

Гордон сказала, что в ее гардеробе тоже есть нефирменные вещи, и она считает это нормальным. Например, выступая на сцене со своей подругой, телеведущей Лерой Кудрявцевой, она надевает недорогие туфли, которые ей не жалко испортить. Она подчеркивает, что сама зарабатывает себе на жизнь, поэтому прекрасно знает цену вещам.

«На сцене, если вы меня видите в какой-то обуви, это, скорее всего, подделка, потому что я выхожу со сцены, особенно когда вместе с Леркой мы танцуем в группе «Зависть», я сразу выкидываю туфли. И какие-нибудь Rossi, которые я на кровно заработанные деньги куплю, мне жалко будет. Я танцую, скорее всего, в г..е или в паленых, потому что у меня нет старого дедушки, который мне денег отвалил, я на свои кровные. И что? И ты меня еще будешь понукать этим?», - обратилась Гордон к Брухуновой.

Ранее Алана Мамаева и Мария Погребняк публично осудили Татьяну Брухунову.

Они предположили, что у самой Брухуновой деньги на брендовые вещи появились только после брака с Петросяном. Но это далеко не повод для гордости.