Прилепин: никто не заметит, если Пугачёва вернётся в Россию

Если певица Алла Пугачёва вернётся в Россию, то никто и не заметит, заявил в интервью РИА Новости писатель Захар Прилепин.

По его словам, люди, бросившие страну в тяжёлое время, не заслуживают внимания.

«Если та же Алла Пугачева приедет, то никто и не заметит, что она приехала. Даже иноагенты могут приехать, им не запрещено приезжать. Они просто должны соблюдать определённые условия в распространении своей культурной продукции», — отметил писатель.

При этом он выразил предположение, что уехавшие с началом спецоперации когда-то вернутся обратно.

Ранее в Госдуме предложили запретить въезд в Россию иностранцам, выступающим против интересов нашей страны за рубежом.

Также сообщалось, что в Госдуме готовы помочь с мониторингом вреда, наносимого России иноагентами.