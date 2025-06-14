Прилепин: никто не заметит, если Пугачёва вернётся в Россию
Если певица Алла Пугачёва вернётся в Россию, то никто и не заметит, заявил в интервью РИА Новости писатель Захар Прилепин.
По его словам, люди, бросившие страну в тяжёлое время, не заслуживают внимания.
«Если та же Алла Пугачева приедет, то никто и не заметит, что она приехала. Даже иноагенты могут приехать, им не запрещено приезжать. Они просто должны соблюдать определённые условия в распространении своей культурной продукции», — отметил писатель.
При этом он выразил предположение, что уехавшие с началом спецоперации когда-то вернутся обратно.
Ранее в Госдуме предложили запретить въезд в Россию иностранцам, выступающим против интересов нашей страны за рубежом.
Также сообщалось, что в Госдуме готовы помочь с мониторингом вреда, наносимого России иноагентами.