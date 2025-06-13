Летучая рассказала об общении с Кашпировским

Елена Летучая в своем шоу «Ревизорро» переключается с рестораторов на магов, колдунов и экстрасенсов.

© РИА Новости

В «Шоу Воли» телеведущая рассказала, как в свое время пообщалась с Анатолием Кашпировским.

«Он сказал: "Давайте, выходим на сцену все, кто хочет вылечиться от аллергии". Я, естественно, выбежала. Но, честно говоря, он меня прогнал. Не стал он меня ронять. Он ткнул в меня микрофоном и сказал: "Иди отсюда!" Он два раза выгонял меня из зала, меня чуть ли не вытаскивала охрана. Я сидела на первом ряду. Он часто смотрел в мою сторону и все три часа на меня кричал: "Ты не так это делаешь! Встала, пошла отсюда!» - заявила Елена.

Она считает, что на сеансах психотерапевта была организована постановка. Якобы загипнотизированные люди укладывались как-то странно, пишут 7days.

Ранее на телеканале «Пятница!» анонсировали выход «Нового Ревизорро» с Летучей. Уточнялось, что программа будет посвящена расследованием в сфере мошенничества.

В Госдуме раскрыли причину популярности Кашпировского

О том, что Летучая вернулась на «Пятницу!» после многолетнего перерыва, стало известно в октябре. Она стала генеральным продюсером отдела журналистских расследований.