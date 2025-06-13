Невестка Валерии рассказала об осложнениях после пластики груди

Лиана Шульгина откровенно рассказала о перенесенных пластических операциях по увеличению груди. Девушка призналась, что еще в 18 лет решила лечь под нож хирурга. Однако врач поставил неподходящие импланты, да еще и разместил их неправильно.

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В результате Лиана очень страдала от незаживающих швов и постоянных болей в спине. Начались отеки, периодически поднималась высокая температура и возникло новообразование. К счастью, оно оказалось доброкачественным. Импланты пришлось удалить пишет издание super.

«Грудь не просто исчезла — она стала впалой. Дело в том, что первые импланты были установлены слишком низко и продавили мне ребра. Остались глубокие вмятины, и грудь буквально провалилась внутрь», - поделилась пережитым Шульгина.

В 2021 году Лиана вновь поставила импланты, на этот раз меньшего размера, чем первые.

После рождения второго ребенка Лиана попыталась кормить малыша грудью. Но произошло воспаление с образованием кист и смещение импланта. Пришлось пить не только курс антибиотиков, но и препараты, останавливающие лактацию.

Невестка Валерии попросила подписчиц хорошо подумать, прежде чем соглашаться на пластику – итог непредсказуем.

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