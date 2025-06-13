Невеста Лепса похвасталась сюрпризом от жениха

Аврора Киба выложила в микроблоге видеоотчет своего возвращения из Лондона в Москву. Дома ее встретил сюрприз от Григория Лепса – два огромных букета белых роз, пишет gazeta.ru.

Аврора показывает, что любима и значима на фоне скандала с Филиппом Киркоровым. Поп-король играющий роль Джокера, в шоу «Мастер игры», попросил Кибу объяснить, кто она такая, кроме «девушки Лепса»

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В ответ Аврора сообщила, что она – девушка из хорошей семьи, получает образование, а Киркорова, равно как и других артистов, ее родители приглашали выступать на праздниках.

Девушка Лепса устроила скандал с Киркоровым

Напомним, что роман Лепса со студенткой начался год назад. Он вышел в свет с Авророй и представил ее своей невестой. Киба рассказывала, что Григорий был очень настойчив и делал ей предложение несколько раз, пока она не ответила согласием.