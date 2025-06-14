Представители Бондарчука не подтверждали его нахождение в Иране для безопасности

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Информация о том, что продюсер и один из исполнителей главной роли в сериале "Трудно быть богом" Федор Бондарчук якобы покинул Иран до начала эскалации была предоставлена из соображений безопасности. Об этом ТАСС сообщила представитель артиста.

"Так было нужно. [Мы] не могли иначе отвечать именно по причине безопасности", - сказала собеседница агентства.

Ранее представитель Бондарчука сообщала, что он не находился в стране в момент эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Вся съемочная группа вместе с Бондарчуком, которая находилась в Иране на съемках сериала, уже пересекла ирано-азербайджанскую границу.