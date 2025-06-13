Бородина и Сердюков решили временно расстаться

Ксения Бородина удивила подписчиков, объявив о расставании с Николаем Сердюковым. Телеведущая в личном блоге рассказала, почему они с мужем через 10 дней после свадьбы решили на время разойтись. Как оказалось – пара нагоняет упущенное.

«Утро началось с расставания. Только наша семья могла устроить мальчишник и девичник после того, как поженились. Другого времени не было. Поэтому едем на вокзал», — объяснила Ксения.

В детали телеведущая не вдавалась, но журналисты издания passion.ru пишут, что, скорее всего, судя по последующим публикациям, мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге.

Супруги Ксения Бородина и Николай Сердюков открывают бизнес. Пара собирается заняться продажей корейской косметики. Правда, 85% фирмы владеет мама Бородиной Инна Булатовна. Что же касается Сердюкова, блогер назначен директором. Остальная часть фирмы принадлежит бизнесвумен из Оренбурга.