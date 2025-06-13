Сафронова попросили нарисовать портрет Маска

После того как официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что передаст отцу американского предпринимателя Илона Маска, бизнесмену Эрролу Маску, подарок от «выдающихся художников», сын Никаса Сафронова Лука Затравкин уточнил, что, по его информации, художники хотели передать Эрролу Маску портрет Юрия Дегтярева.

А с картиной Сафронова иная история, информирует «Комсомольская Правда».

«Что касается подарка Илону Маску, то к нам обратились космонавты. Поскольку Маск одержим космическими исследованиями, полетом на Марс, он общается с космонавтами в том числе из России. Это будет космическая картина! Имя Илона Маска ассоциируется с освоением космоса. Космос – это та сфера, где продолжается международное сотрудничество России и США, несмотря ни на какие санкции. В этом смысле мир един. Это дружеский жест. Очень патриотичный. Отец согласился. На картине изображен не только Маск, но и разная символика, связанная с космосом. Мы договорились, что отец будет вручать картину лично. Мы будем встречаться с Маском», - рассказал Лука.

Затравкин надеется, что встреча состоится в этом году. Но сначала картина будет представлена на выставке в Москве и только потом передана Маску.

Никас Сафронов - художник, академик Российской академии художеств. 11 мая 2021 года ему было присвоено звание народного художника России.