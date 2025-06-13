Певец Филипп Киркоров улетел из России после полученной на одном из недавних концертов травмы. В личном блоге артист вышел на связь из аэропорта и сообщил, что отправился «вперед за приключениями».

Исполнитель хита «Цвет настроения синий» поделился в соцсети видео, снятом в международном аэропорту Домодедово. Филипп Киркоров выглядел воодушевленным, а рядом с ним сидел его директор Максим Ситник. Певец рассказал поклонникам, что отправляется в путешествие, но не стал раскрывать, куда именно.

«Ну что ж, 13 июня. Мы снова в пути. Ладно, вперед за приключениями! Всем привет и хорошего дня», — высказался Филипп Киркоров.

Напомним, 25 апреля артист пострадал во время своего концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, получив серьезный ожог. На нем загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Филипп Киркоров не стал скрывать, что обжегся, но продолжил выступление. Впоследствии сообщалось, что певец попал в больницу, но в его команде опровергли эту информацию.

«Это не бурсит»: врач впервые озвучил новые версии диагноза Филиппа Киркорова

7 июня Филипп Киркоров впервые вышел в свет после травмы, появившись на церемонии вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда». По словам знаменитости, он восстанавливался в течение месяца, но уже «снова в строю» и готовится к летнему гастрольному туру.

Ранее пластический хирург Святослав Стрелин усомнился в диагнозе Филиппа Киркорова: «Озвучили далеко не всю информацию».