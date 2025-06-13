Вика Цыганова обрушилась на уехавших из России артистов, в том числе, хранящим молчание о своей гражданской позиции. Певица потребовала запретить им въезд в РФ.

Таким образом она отреагировала на обострение вооруженного конфликта между Израилем и Ираном. Певица возмутилась, что эмигранты никак не комментируют ситуацию и написала об этом в Телеграм-канале.

«С нетерпением ждем заявлений от иноагентов и „испуганных патриотов“. Почему Ваня Ургант до сих пор не запостил черный квадрат с подписью „страх и боль“? Куда же подевались заявления иноагента Макаревича*? Почему иноагент Максим Галкин* хранит молчание? Удивительные двойные стандарты со стороны убегантов, возвращенцев и извращенцев. Когда дело касается России — они пацифисты, ну а Израиль — это другое Уехавшим лицемерам и лицедеям закрыть въезд в Россию навсегда и признать врагами народа, а тех, кто до сих пор в России сидит, — „гнать тряпками“ прямо до границы Израиля, который они так любят», — заявила Цыганова.

*Признан иноагентом в РФ.

Ранее певица обратила внимание на то, что в России снова вспомнили о знаменитостях, которые эмигрировали и зарабатывали за рубежом. В качестве примера она привела актера Данилу Козловского.