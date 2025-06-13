Антонов рассказал, что его иностранные знакомые в восторге от Москвы

Юрий Антонов приехал в Кремль на концерт в честь Дня России. Там легендарный музыкант побеседовал с журналистами и, в том числе, рассказал, чем Москва отличается от мировых столиц. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

«Я интересуюсь мнением гостей о России – тех, кто в Москву прибывает. Понятно, что Москва - не вся Россия, а только ее часть. Но людям здесь очень нравится. Причем, очень такой категории, я бы сказал, «крутой». Они говорят, что Москва – один из красивейших городов в мире. А уж по кухне, по ресторанам - номер один. Это не только мое суждение, это суждение моих знакомых, которые за рубежом давно живут. Они приезжают в Москву и говорят: «У нас в Нью-Йорке» таких ресторанов нет, как в Москве», - объяснил Антонов.

Ранее певец и композитор Юрий Антонов заявил, что не собирается завершать карьеру.

Народный артист России подчеркнул, что исполнители в отличие от спортсменов не должны покидать профессию в определенном возрасте. 80-летний певец отметил, что даже при отсутствии интереса со стороны молодой публики он останется востребованным среди давних поклонников.