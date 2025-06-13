Бузова назвала отличительную черту россиян

Ольга Бузова в беседе с журналистами на фестивале «Блогеры России» в Москве озвучила черту характера, которая объединяет всех россиян.

«Мы эмпатичны в России все — мои люди знают, что я их люблю», — сказала звезда.

Как пишет gazeta.ru со ссылкой на информацию из Telegram-каналов, певица подчеркнула, что все ее концерты проходят при полных аншлагах потому, что она искренне любит своих зрителей и работает, не жалея себя. Люди это чувствуют и отвечают ей также любовью.

Ранее ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова заявила, что певица и телеведущая Ольга Бузова не умеет выбирать правильных партнеров. Сваха указала на то, что артистка всегда останавливает свой выбор на более молодых мужчинах, «у которых ни гроша за душой».