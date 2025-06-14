"Ждали российскую армию": концерт Сердючки в Киеве обернулся скандалом

Украинского артиста Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, в очередной раз обвинили в пророссийских взглядах. Поводом послужил концерт в Киеве, на котором Сердючка пела на русском языке "Все будет хорошо", "Я иду такая вся в Дольче Габбана" и другие хиты. В этот раз все может быть серьезно. Активисты написали на Сердючку донос, что она "мимикрирует и ждет российскую армию".

Концерт проходил накануне 13 июня в элитном клубе Osocor Residence на озере Святище. Часть программы Верка Сердючка исполнила на русском языке. Это старые хиты, с которыми артист выступает уже давно.

Однако это возмутило представителей организации "Украинская мова". Так, телеведущий Виктор Дяченко сообщил, что подал официальную жалобу уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Кременю. Дяченко обвинил Сердючку в попытке "мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве".

Креминь отреагировал на жалобу и сообщил, что уже обратился в Нацполицию Украины в связи с фактом нарушения моратория на русскоязычные песни в Киеве. Кроме этого он обвинил артиста в нарушении закона об украинизации.

Верка Сердючка объяснила, почему поет на русском

Однако, судя по опубликованным в Сети видеокадрам, многие собравшиеся в клубе на вечеринку пели на русском языке вместе с Сердючкой и танцевали.