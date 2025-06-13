Саша Савельева пожаловалась на угрозы

Певица Саша Савельева попала в трудную ситуацию. Экс-участница группы «Фабрика» решила записать новую песню, но столкнулась с непредвиденными сложностями — звукорежиссер, работавший над композицией, начал ей угрожать.

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Изначально недобросовестный исполнитель просто попытался присвоить себе результаты труда звезды. Он перестал отвечать на звонки и сообщения, не объяснив причину. Саша пригрозила ему раскрытием имени, надеясь, что это позволит решить ситуацию мирным путем, но дело лишь осложнилось.

«После того, как я публично сказала, что в случае отказа отдать запрошенный материал назову имя звукорежиссера, он вышел на связь, но только не для того, чтобы передать трек в надлежащем качестве и обсудить ситуацию, а с угрозами, обвинениями, манипуляциями, попытками запугать юридическими последствиями и даже списком требований», — пожаловалась артистка в личном блоге.

Савельева выразила сочувствие к этому человеку, предположив, что у него могут быть психологические проблемы.

«Жаль этого человека и что это вот так заканчивается. Жаль как профессионалу своего дела, который хочет выпустить песню в самом лучшем виде», — отметила исполнительница.

Она решила раскрывать имя звукорежиссера, потому что видит многие «подводные течения» в его поведении. Но добавила, что является не первым артистом, попавшим в столь затруднительное положение.