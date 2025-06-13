Стало известно о новом долге Прусикина* в России

Илья Прусикин, перебравшийся жить в США, оставил в России долги. В Ленинградской области в январе этого года было открыто исполнительное производство в отношении Прусикина. Однако после оно было прекращено — у музыканта не смогли найти имущества, которое можно было бы взыскать в счет погашения долга.

Сейчас к старым долгам лидера группы Little Big добавился новый - непогашенная назначенная судом госпошлина, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба России приостановила операции по счетам лидера группы Little Big. Ограничения были введены 9 июня в связи с решением о взыскании задолженности. Ее сумма составляет 51 859 рублей.

Сообщалось, что Илья Прусикин переоформил права на товарный знак группы на директора коллектива Алину Пязок, что позволит ему продолжать зарабатывать на территории Российской Федерации, несмотря на статус иностранного агента.

Данный шаг со стороны исполнителя был предпринят с целью сохранения права на получение авторских выплат за музыкальные произведения группы, а также для минимизации потенциальных финансовых рисков после признания певца иноагентом и его переезда в США.

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.