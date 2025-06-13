Слова Маши Распутиной о России в Кремле вызвали оторопь
Маша Распутина появилась в Кремле на концерте, посвященном Дню России. Певица к своему выступлению долго готовилась: из гримерки звезда выпорхнула буквально за несколько минут до выхода на сцену. Здесь ее поджидали молодые участники концерта, желающие сделать совместную фотографию. Распутина не отказала.
- Только один кадр, ребята, а то мне уже на сцену надо, - заявила Мария.
Перед своим выходом Распутина была максимально собрана. Спустя пару минут стало ясно, почему.
На сцену звезда вышла с озорным хитом «Я родилась в Сибири» и сразу завела зрителей. Те по окончании номера устроили ей овации.
- Еще, - подбадривала зрителей Мария. – Сильней, сильней, друзья! Гуляем, сегодня наш праздник!
Многие были уверены, что певица продолжит выступление очередной озорной композицией. Но Распутина стала произносить трогательную речь.
- Сегодня праздник великой, святой державы, которая стояла на своей святости и будет стоять, - заявила артистка.
- Россия, живи, моя страна, живи и улыбайся добрым людям! – продолжила Мария. - Будь счастлива. Будь, как никогда, сильна в эти тяжелые, испытательные дни для нашей с вами Отчизны!
В зале возникла оторопь: таких проникновенных и трогательных слов от супердивы, пожалуй, никто не ожидал. А Распутина запела «Живи, страна». Пела Маша в этот вечер так мощно, что на глазах некоторых зрительниц появились слезы. По завершении зрители устроили ей еще более продолжительные овации. Маша такому приему была явно рада.
- Дай насладиться аплодисментами! – попросила Распутина ведущего и продолжила купаться в овациях.
А после вновь произнесла патриотическую речь. Звезда заявила, что в непростые времена особенно важно объединяться и поддерживаться друг друга.
- Дорогие мои соотечественники, поздравляю вас с главным и нужным для всех нас праздником - с днем нашей страны, нашей России, нашей державы под кратким названием Русь. Будьте счастливы, любимы. Добра вам и помните, что только от нас с вами зависит завтрашний наш день. Только от нас! И мы должны быть вместе и объединены. Ура!