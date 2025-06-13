Слова Маши Распутиной о России в Кремле вызвали оторопь

Маша Распутина появилась в Кремле на концерте, посвященном Дню России. Певица к своему выступлению долго готовилась: из гримерки звезда выпорхнула буквально за несколько минут до выхода на сцену. Здесь ее поджидали молодые участники концерта, желающие сделать совместную фотографию. Распутина не отказала.

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- Только один кадр, ребята, а то мне уже на сцену надо, - заявила Мария.

Перед своим выходом Распутина была максимально собрана. Спустя пару минут стало ясно, почему.

На сцену звезда вышла с озорным хитом «Я родилась в Сибири» и сразу завела зрителей. Те по окончании номера устроили ей овации.

- Еще, - подбадривала зрителей Мария. – Сильней, сильней, друзья! Гуляем, сегодня наш праздник!

Многие были уверены, что певица продолжит выступление очередной озорной композицией. Но Распутина стала произносить трогательную речь.

- Сегодня праздник великой, святой державы, которая стояла на своей святости и будет стоять, - заявила артистка.

- Россия, живи, моя страна, живи и улыбайся добрым людям! – продолжила Мария. - Будь счастлива. Будь, как никогда, сильна в эти тяжелые, испытательные дни для нашей с вами Отчизны!

В зале возникла оторопь: таких проникновенных и трогательных слов от супердивы, пожалуй, никто не ожидал. А Распутина запела «Живи, страна». Пела Маша в этот вечер так мощно, что на глазах некоторых зрительниц появились слезы. По завершении зрители устроили ей еще более продолжительные овации. Маша такому приему была явно рада.

- Дай насладиться аплодисментами! – попросила Распутина ведущего и продолжила купаться в овациях.

А после вновь произнесла патриотическую речь. Звезда заявила, что в непростые времена особенно важно объединяться и поддерживаться друг друга.