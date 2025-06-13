СБУ заочно предъявила обвинения Тимати

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявило обвинения российскому рэперу Тимуру Юнусову, более известно под сценическим псевдонимом Тимати.

В заявлении, опубликованном в Телеграм-канале СБУ, Тимати назван "российским певцом-пропагандистом".

Также заявляется, что Тимати был доверенным лицом президента России Владимира Путина и участвовал в мероприятиях по случаю празднования его победы на выборах.

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Кроме этого СБУ обвиняет исполнителя в том, что он дал несколько концертов в Крыму.