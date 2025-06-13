СБУ заочно предъявила обвинения Тимати
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявило обвинения российскому рэперу Тимуру Юнусову, более известно под сценическим псевдонимом Тимати.
В заявлении, опубликованном в Телеграм-канале СБУ, Тимати назван "российским певцом-пропагандистом".
Также заявляется, что Тимати был доверенным лицом президента России Владимира Путина и участвовал в мероприятиях по случаю празднования его победы на выборах.
Тимати похвастался покупкой картины за десятки миллионов рублей. Но его пристыдили
Кроме этого СБУ обвиняет исполнителя в том, что он дал несколько концертов в Крыму.