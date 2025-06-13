Анна Asti критически высказалась о мужчинах-певцах на российской сцене

Анна Asti не может выделить «певца номер один» из тех исполнителей, что сегодня работают на отечественной эстраде. Об этом она заявила в интервью Rocket Mag.

Свою точку зрения певица объяснила так: певец номер один для нее — человек, чьи песни регулярно превращаются в суперхиты. Таких звезд на российском небосклоне она не видит.

«Вообще на всей нашей эстраде мало кто из артистов-мужчин за последнее время выпускал суперхиты», — сказала Анна.

При этом певица особо отметила Филиппа Киркорова. Она назвала его гением и «артистом номер один». Asti уверена, что у Киркорова талант быть артистом.

«Филипп за все эти годы вообще не растерял тот истинный восторг и великое желание быть на сцене, которое бывает у начинающего артиста. Он по-настоящему так чувствует, это видно», — считает она.

Ранее Анна Асти раскрыла причины, по которым больше не выпускает песни в духе «Царицы» и «По барам». Певица призналась, что прекратила сотрудничество с композитором и продюсером Дмитрием Лореном, с которым ранее работала над хитами.