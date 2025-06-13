Продюсер раскритиковал новую песню Shaman «Гуляй, Россия!»

В честь Дня России артист Shaman выступил перед публикой со своей новой песней «Гуляй, Россия!». Сразу после исполнения на Красной площади композиция появилась на стриминговых платформах. Продюсер Павел Рудченко рассказал URA.RU, имеет ли песня шанс на то, чтобы стать главным хитом лета.

Как звучит песня «Гуляй, Россия!»

Shaman подарил слушателям новую песню ко Дню России

По своему звучанию новая песня Shaman отличается от других его хитов. В музыкальной аранжировке используют электронный бит, а ведущая роль отведена акустической гитаре. По словам продюсера, по звучанию

«Я думаю Shaman с данной песней, с подобным саундом и содержанием, он уже даже и не в последний вагон запрыгнул уходящего поезда — а поезд давно ушел», — заявил Павел Рудченко. «Этот тренд был актуален 3-4 года назад. Это простецкая песня, вспоминаются даже группы годов 90-х, те же „Унесенные ветром“, „140 ударов в минуту“ и тому подобное».

Может ли «Гуляй, Россия» стать хитом

По мнению продюсера, «Гуляй, Россия» может стать настоящим хитом, только если ее попытаются искусственно сделать трендом.

«Если ее сейчас завирусят, закручивая до дыр на радио, тогда появится возможность виральности этой песни», — отметил Павел Рудченко.

Также помочь песне стать популярной может то, что в ней поется про Россию. Тема песни может перевесить ее устаревшее звучание. Особенно учитывая приближающееся Интервидение, на котором также выступит и Shaman.

«По саунду она уже прошлое, и не зашла бы, но из-за того, что сейчас подстегивается внимание к России, как и то, что на Интервидении будет выступать Shaman — это может спасти песню», — считает продюсер. «И благодаря этой ситуации Shaman сможет вновь запустить этот тренд, который уже был 4 года назад, и песня станет хитом».

Сколько еще Shaman сможет выпускать все новые песни про Россию

По мнению Павла Рудченко, Shaman еще сможет какое-то время продолжать выпускать новые песни о своей любви к России.