Айза рассказала об успехах сыновей

Айза с детьми уже довольно давно живет на Бали. Сыновья блогера, 15-летний Сэм и девятилетний Элвис, учатся там в частной международной школе. Ребята окончили учебный год с отличием, а Сэм даже получил медаль за победу на олимпиаде по математике и естественным наукам.

Блогер написала, что гордится успехами сыновей. Она считает их очень смышлеными, но при этом всегда боится перехвалить, пишет 5 Канал.

«Я редко тут хвалю своих сыновей, мне стеснительно. Но Сэм и Элвис невероятно умные мальчишки, ленивые иногда… Но то, как им легко дается обучение, особенно математика и наука, меня поражает. Я люблю этих мужчин!» — заявила блогер.

Айза переживает за сыновей – к сожалению, с их отцами семейная жизнь не сложилась. Отец Сэма— рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, редко общается с мальчиком и, кроме того, страдает наркозависимостью. С отцом Элвиса Айза тоже развелась, по ее словам, он поднимал на нее руку в присутствии детей.

Сейчас рядом с Айзой и мальчиками ее друг Степан Кузьменко. Судя по всему, у него получилось наладить отношения с подростками.

Ранее блогер Айза-Лилуна Ай рассказала в интервью Алене Жигаловой в шоу «Алена, блин», что хочет стать многодетной матерью.