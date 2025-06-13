Божена Рынска выскакзалась о тоске по Москве

Журналистка и блогерша Божена Рынска призналась в Telegram-канале, что столкнулась с «острым чувством потери» по возвращении в Москву.

Накануне Рынска вернулась в Россию «по делам». Блогерша призналась, что расплакалась, когда встретила подругу-соседку, с которой поссорилась после начала СВО. Она также поностальгировала, проходя мимо любимых улиц и кафе.

«Я еще русская, еще москвичка — но уже и нет. Я между мирами: ни пава, ни ворона, ни там, ни тут. На душе — как у человека, который заехал в дом бывшей жены и увидел, что у нее все так же стоят твои книги», — заявила блогерша.

Рынска отметила, что поймала себя на чувстве злости от того, что «пришлось все бросить». Но, уточнила знаменитость, она одернула эту мысль фразой: «Помни, почему ты уехала».

«А дальше — злость. На себя — за то, что скучаешь. На других — за то, что остались. Или не уехали. Или молчат. Вроде не мое уже дело, но все равно чешется», — подытожила Рынска.

В сентябре 2022 года Божена Рынска рассказывала, что приняла решение отказаться от гражданства России. Перед этим она продала свою квартиру на Патриарших прудах, за которую получила около 60 млн рублей. В 2023 году Рынска вместе с дочерью уехала из России в Латвию.