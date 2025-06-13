Анна Седокова в недавнем интервью Светлане Бондарчук выглядела не слишком адекватной, у нее не получалось внятно высказать свое мнение и отвечать на вопросы.

После публикации интервью на певицу обрушился шквал хейта – пользователи писали, что ей следует походить на курсы сценической речи и вообще сомневались в ее интеллектуальных способностях, пишет Общественная Служба Новостей.

Иосиф Пригожин поддержал экс-солистку группы «ВИА Гра». Он считает, что Анна совершенно нормальный человек, но на нее свалилось столько неприятностей, что сил совершенно не осталось. Затяжной стресс дал свои результаты.

«Нет, ее точно глупой не назовешь. Седокова вполне разумна, просто сложный этап в жизни. Результаты ее стрессов мы и видим сейчас», — считает продюсер.

Ранее Маргарита Гаврилова, адвокат семьи скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявила, что бывшая жена спортсмена Анна Седокова перестала общаться с его родственниками.

Седокова запрещала Тимме общаться с сыном от первого брака — адвокат семьи Яниса