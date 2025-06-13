Проживающая на Бали блогерша Айза возмутилась ценами в Москве

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай, которая большую часть времени проводит на Бали, возмутилась в своем Telegram-канале ценами в Москве.

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По словам Айзы, у нее «аж аппетит пропал» после того, как она увидела стоимость продуктов в столице России. При этом Айза призналась, что Бали уступает Москве по количеству выбора блюд.

«Я поняла, почему такая худая: на Бали не хочется есть и выбор не такой большой, как в Москве. Тут такой выбор! И все вкусно, сытно и солено! Хорошо, что я живу на Бали», — написала она.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали. В марте 2023 года бизнесвумен вложила два миллиона рублей в дом на острове в Индонезии. Она купила землю площадью 150 квадратных метров на десятилетний срок. Она планирует сдавать помещение в аренду.