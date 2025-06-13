Что происходит с располневшей Верой Брежневой

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева после отъезда из России и развода с продюсером Константином Меладзе потеряла былую привлекательность. Поклонники 43-летней артистки обратили внимание на ее изменившуюся фигуру и отметили, что она набрала вес. Врач-терапевт, диетолог, паразитолог, нутрициолог, сомнолог Анна Цуканова рассказала сайту «Страсти», с чем связаны лишние килограммы Веры, и сможет ли певица вернуть былую стройность.

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Как отметила специалист, для своего возраста Вера Брежнева выглядит очень даже презентабельно. Однако, развод и проблемы с работой весьма плачевно повлияли на ее психоэмоциональное состояние, и звезда, как и многие женщины, стала заедать свои эмоции. Попросту говоря, она не справилась с навалившимися на нее проблемами, и самый доступный антидепрессант, а именно еда, стал ее отдушиной.

«Избыток калорий, кусочничество и обилие сладостей – самые частые спутники стресса. Кортизол бушует в организме, нарушая качество сна, а значит не происходит ночное восстановление организма, тормозятся процессы жиросжигания, гормональная система входит в состояние дисбаланса, и проблемы как снежный ком наслаиваются одна на другую. Инсулино- и лептинорезистентность на заставляют себя ждать, и вот уже гормоны рулят нами, откладывая жиры про запас, хотя вначале это именно мы триггерили их. Сигнал сытости не поступает в головной мозг, и вот уже человек не может оторваться от еды»

По словам доктора Цукановой, еще с детства нас чаще всего радовали или «обезболивали» сладким. Паттерны поведения закладываются с самого детства, и даже работа с психологом не всегда может обрубить их полностью. На стрессе люди идут по привычному сценарию. Развод и проблемы на работе – это больно, а боль надо смягчить сладким. Даже несмотря на то, что Вера Брежнева работала с психологом, ничто человеческое ей не чуждо. Не все могут выплыть из эмоциональной ямы без последствий, и лишний вес – не самый худший вариант.

Многие недооценивают стресс, но если это острая ситуация, которая длится достаточно длительный промежуток времени, то «остаться в живых» как никогда становится актуальной задачей.

«Учитывая, что до этих ситуаций Вера тщательно следила за своим питанием и регулярно занималась силовыми тренировками, плаванием и ездой на велосипеде, что помогало ей поддерживать свой вес и физическую форму, то не думаю, что сбросить вес после стабилизации психоэмоционального состояния ей будет сложно. Конечно, придется постараться»

При этом врач отметила, что с возрастом из-за гормональных изменений сбросить вес становится сложнее, но это не значит, что невозможно. Все возможно, просто надо приложить чуть больше усилий.