Возвращению Фадеева на родину поспособствовал Розенбаум

Максим Фадеев родился в российском городе Кургане. Однако судьба сложилась так, что он много лет прожил за пределами страны. И чем дольше жил за рубежом, тем больше ему хотелось вернуться домой.

В День России Максим написал в Телеграм-канале, что именно поставило последнюю точку в его решении вернуться.

«Мне довелось жить и работать во многих странах мира, и так сложилось, что большую часть жизни я провел за пределами России. Однажды в Париже, стоя в пробке на перекрестке, я услышал из соседней машины песню Розенбаума: 'Поднимем чашу за детей наших…». В тот момент я повернулся к жене и сказал: «Все, мы возвращаемся домой. Я больше не могу», — сообщил продюсер.

Максим назвал Россию самой прекрасной страной на свете.

«И мне не нужен особенный праздник, чтобы говорить о любви к ней — я люблю свою страну каждый день. Говорю по сердцу. С Днем России!», — обратился он к подписчикам.

Известно, что Россию на «Интервидении» представит заслуженный артист РФ Shaman с песней под названием "Прямо по сердцу", которую создал Максим Фадеев.