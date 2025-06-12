Выздоравливающий Киркоров вновь появился в социальных сетях

Филипп Киркоров несколько недель лечился после осложнений от травмы, полученной на концерте в Санкт-Петербурге. 25 апреля при пиротехническом шоу во время исполнения песни «Черная пантера» у певца загорелся пиджак. Артист не прервал концерт, но позднее был госпитализирован, пишет портал Рassion.ru.

И вот поп-король вернулся в социальные сети. Он опубликовал в микроблоге видео, где танцует на фоне пустыни в летнем белом костюме

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В подписи к видеоролику певец поблагодарил всех, кто беспокоился о его самочувствии.

Ранее Яна Рудковская сообщила, что получивший ожог Филипп Киркоров «очень слабенький». Как выяснилось, у артиста есть проблемы с иммунитетом.