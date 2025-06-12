Витас заявил, что дочь превосходит его уровнем таланта

Виталий Грачев, известный публике под творческим псевдонимом Витас, чрезвычайно популярен в Азии, где, в основном, и выступает, живет на две страны - Китай и Россию. В России же строит музыкальную карьеру его старшая дочь Алла.

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Алла, которой сейчас 16 лет, - артистка Детского музыкального театра юного актера, выступает в мюзикле «Приключения Тома Сойера». Витас, как пишут 7days, считает, что дочь превосходит его в вокальном таланте.

Накануне Витас похвастался очередным успехом Аллы Грачевой, опубликовав в своем блоге ее новую песню «Сиять» и предложив всем поклонникам познакомиться с творчеством юной исполнительницы.

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин рассказал, что артист перестал давать сольные концерты в России из-за активной гастрольной деятельности в Китае. По его словам, на днях исполнитель дал в Поднебесной девять концертов при полных стадионах.