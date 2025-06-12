Билан обозначил одну из главных идей «Интервидения»

Дима Билан во время публичного запуска часов обратного отсчета «Интервидения-2025» на Манежной площади заявил, что вновь воссозданный конкурс даст возможность России создать собственную культурную плоскость.

«Мы должны находиться в этом контексте и создавать свою культурную плоскость и пространство», — отметил Билан.

Как пишут NEWS.ru, мероприятие принесет обмен опытом и культурные связи между артистами разных стран.

Ранее стало известно, что в Историческом сквере уральской столицы 9 августа даст бесплатный концерт Дима Билан. Певец станет хедлайнером Дня строителя в Екатеринбурге.