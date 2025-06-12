Гагарину заподозрили в новом романе

Полина Гагарина и танцор из ее коллектива Станислав Миков больше не состоят в романтических отношениях. Как информирует «Комсомольская Правда», Станиславу было сложно держать планку рядом с певицей.

«Непросто строить отношения с женщиной, когда у вас не равный достаток. Стас пытался соответствовать Полине, развивался», — издание приводит слова друзей Микова.

Ходят слухи, что у Гагариной новая любовь. Так, на презентацию альбома Леонида Агутина певица пришла со своим концертным директором Сергеем Сметаниным. Пара вела себя, как влюбленные, а не просто люди, связанные деловыми отношениями.

Ранее Сметанин был концертным директором певицы Веры Брежневой.

Напомним, что первым супругом Полины Гагариной стал актер Петр Кислов. В 2007 году певица подарила мужу первенца, однако пара разошлась, когда мальчику было три года.

В 2014 году артистка вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, от которого потом родила дочь Мию. Однако и этот союз не был долгим. Несмотря на развод, Исхаков продолжает поддерживать хорошие отношения как с дочерью, так и со старшим сыном Полины.