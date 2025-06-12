Слава и Серж споют дуэтом о любви

На вручении «Премии МУЗ-ТВ — 2025» певица Слава и артист Серж сообщили, что выпустят совместную песню.

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Новая композиция будет посвящена любви, которая изменяет жизнь человека. Она расскажет о влюбленных, которые, невзирая на общественное осуждение из-за большой разницы в возрасте, решили быть вместе, пишет 5 канал

Серж и Слава уточнили, что заметили, что их голоса крайне удачно сочетаются. Это и стало основой для музыкальной коллаборации.

«Нас связывает музыка в первую очередь. У нас будет очень красивая трогательная песня», — рассказали артисты.

Дату выхода композиции певцы не раскрыли, но подчеркнули, что работа над треком идет в самом разгаре.