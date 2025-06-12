Азиза: «Главная сила России – в единстве»

Азиза считает День России одним из главных праздников года. Певица сейчас находится на гастролях в Сочи, где и пообщалась с журналистами, озвучив свое мнение об основе силы России. Азиза убеждена, что она кроется в единстве всех народов многонациональной страны. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

«Наша страна — многоконфессиональная, многонациональная. Это можно увидеть на моем примере. Я — многонациональная представительница России: узбечка, татарка и уйгурка, которая родилась в Советском союзе и с момента его распада живу в России. И которая испытывает огромную ностальгию по тому времени, когда мы все жили вместе, дружно, в одной большой стране. Наш президент не раз говорил, что наша сила — в единстве. И я считаю: главная сила России — в единстве», - подчеркнула исполнительница.

Звезда рассказала, что ко Дню России написала вместе со своим другом Эдаром (Эдвард Тосуниди) новую композицию: «В молитвах – сила».

«Считаю, что неважно, люди, какой веры и на каком языке читают молитвы. Если они идут от сердца, они обязательно будут услышаны Господом. Автор музыки Эдар — православный. Я – мусульманка. Нам захотелось создать такую композицию, которая бы еще больше сплотила представителей всех религий», - объяснила певица.

Певица Азиза поддерживает спецоперацию. Она исполняла гимн погибшим бойцам СВО, а также посещала военный госпиталь, где военные восстанавливаются после ранений.